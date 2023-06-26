" صالون البوابة نيوز".. جودة عبدالخالق: أؤيد دمج الأحزاب السياسية فلدينا عدد كبير جدًا

الإثنين 26/يونيو/2023 - 04:43 م

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، أن صمام الأمان بالنسبة للوطن هو المواطن، ولا يجوز تخوينه، لافتًا إلى أن تأكيد ونشر المعلومات أهم وأفضل من الرد على الشائعات.

وأضاف “عبدالخالق” في “صالون البوابة نيوز”، أنه حريص على حضور أكبر عدد من الجلسات في الحوار الوطني، وأن الصبر على الحوار الوطني لفترة أكبر سيكون هناك نتائج أفضل.

وتابع:" حينا كنت وزيرًا للتموين كنت حريصا على المستضعفين في الأرض، فهو أكبر عامل جعلني أن أستمر، موضحا أنه حاليا في مصر بات هناك نوع من القبول للمعارضة، وأصبح هناك بيئة سياسية يمكن التحرك فيها وفتح المجال العام وهي مهمة الحوار الوطني في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لابد من قراءة الواقع قراءة صحيحة ووضح الحلول.

وأضاف:" مصر لديها أكثر من ١٠٠ حزب، وأنا أويد ما طرح في الحوار الوطني بشأن دمج الأحزاب السياسية، فهذا العدد كبير جدا ولكن إذا وصلنا إلى ١٠ أحزاب فهذا سيكون جيد جدا، وهناك منطق ومبرر كبير جدا لدمج الأحزاب في مصر، ولكن لابد من إعادة نظر في قانون الأحزاب حتى يعطي حافزا للعمل الحزبي".