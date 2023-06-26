استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم 26 يونيو 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في البنوك العاملة في مصر

وقد أعلنت البنوك علي الاسعار قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

و تستعرض البوابة نيوز أسعار صرف الدولار اليوم بالبنوك:

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.