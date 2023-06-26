صالون "البوابة نيوز".. جودة عبدالخالق: الحوار الوطني مناسبة تاريخية لكل أطياف السياسيين

رحبت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز» بالمفكر الكبير الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق لحضوره صالون «البوابة نيوز»، للحديث عن الحوار الوطني، وعدد من القضايا الأخرى التي تشغل الرأي العام.

في بداية الصالون، أكد الدكتور جودة عبدالخالق أن انطلاق الحوار الوطني فرصة كبيرة، مشيرا إلى أن دعوة الحوار كانت في 2022 وخلال هذه الفترة بات لدينا تفاؤل مما سيصل إليه، قائلا: "الحوار الوطني مناسبة تاريخية لكل الأطياف السياسيين".

وتابع: " آخر أسبوع من الحوار كان هناك تفاعل كبير، وبات للحوار الوطني خطوة كبيرة من حلحلة القضايا المسكوت عنها، وعلى كل من يحب الوطن أن يستميت في فرصة الحوار الوطني، وهي فرصة إيجابية لمجتمعنا، وهي الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل".