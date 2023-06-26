المطران شربل عبدالله احتفل بعيد يوحنا المعمدان في كنيسة القديس في سردا الجنوبية

احتفل رئيس أساقفة أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله بقداس عيد مولد مار يوحنا المعمدان، في كنيسة القديس في قرية سردا الحدودية، قضاء مرجعيون، بمعاونة كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي، وخادم رعية سيدة الخلاص في جديدة مرجعيون الاب حنا الخوري، والكاهن مرشد الكتيبة الإسبانية، ولفيف من الكهنة. اشترك في الذبيحة الالهية ابناء الرعية وعدد كبير من المؤمنين الآتون من الرعايا المجاورة، وراهبات ماريوسف دو ليون، ودير سيدة صيدنايا في حاصبيا، بالإضافة إلى الكتيبة الإسبانية والصربية والسلفادورية وعلى رأسهم قائد القطاع الشرقي لقوات الطوارئ الجنرال لويس خسوس فيرنانديز هيريرو، وفريق من المراقبين الدوليين.

بعد القداس الالهي، أقيم عشاء قروي نظمه اهالي سردا وابناء رعية مار جرجس القليعة ، ضم تقديم مأكولات ومشروبات لبنانية تراثية بالمجان، مثل مناقيش الصاج وخبز المرقوق ، والشاورما والمشاوي على الفحم والتبولة والعرق والكنافة والحلويات والفاكهة من خيرات ارض سردا، وأعدت الكتيبة الإسبانية أحد أشهر أطباقهم والأكثر شعبية وهو الباييلا. غصّت ساحة الكنيسة بمئات المشاركين والزوار، على وقع قرع جرس الكنيسة والاغاني اللبنانية التراثية وشكلت حلقات الدبكة في جو من الفرح حتى ساعات الصباح الأولى.