مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الرابعة والستين، اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يونيو ٢٠٢٣، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، ورجل الأعمال أحمد حبون، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

وفي مستهل المجلس رحب الدكتور مصطفى النجار باللواء خالد شعيب، وأعضاء المجلس، مهنئًا الحضور بيوم التروية وعيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الحبيية الأمن والاستقرار.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجار الحضور بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات عظيمة ومشروعات عملاقة في كافة ربوع البلاد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

ومن جانبه هنأ محافظ مطروح أعضاء المجلس بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، متمنيًا دوام السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بدور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح؛ لجهده الدؤوب في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

كما أشاد بدور الدكتور محمود عباس والعمداء وجميع القائمين على أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مثمنًا جهودهم التي ساهمت في خروجها بتلك الصورة المشرفة، متمنيًا دوام التقدم والرقي للجامعة وكافة منسوبيها، ودوام التقدم والنجاح لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح وجامعة أفييرو بالبرتغال والذي يضم الموافقة على الدرجات المزدوجة بين الجانبين، مستعرضًا ما تم إنجازه خلال الزيارة وسبل التعاون بين الجامعتين.

ووافق المجلس على مقترح مركز الخدمات التربوية بكلية التربية لدورة تأهيل معلمي العلوم، ودورة تأهيل معلمي الرياضيات بمدراس اللغات والتجربية بمطروح باللغة الإنجليزية (المستوى الأول والثاني)، وكذلك دورة تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية غير المتخصصين بمدراس التعليم العام الإعدادي والثانوي، وذلك كأحد الأنشطة التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وافق المجلس على اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني بكليات الطب البيطري، الزراعة الصحراوية والبيئية، السياحة والفنادق، الآثار واللغات، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية.

ووافق المجلس على منح طالب بكلية التربية درجة الماجستير في التربية الخاصة بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص الدراسات الاجتماعية بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على منح طالبة بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الدراسات الفندقية الخاصة، بقسم الدراسات الفندقية بنظام الساعات المعتمدة.

مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

IMG-20230626-WA0034

IMG-20230626-WA0035

IMG-20230626-WA0033

IMG-20230626-WA0032