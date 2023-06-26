رئيس وزراء اليونان المكلف يتعهد بإصلاحات كبيرة خلال السنوات المقبلة

الإثنين 26/يونيو/2023 - 03:19 م

وصف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الاثنين/، إعادة انتخابه رئيسا للوزراء بأنه "شرف خاص" سيوفر له أفقا لمدة أربع سنوات لتنفيذ الإصلاحات.

وذكرت وكالة أنباء "كاثميريني" اليونانية أن. الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو كلفت ميتسوتاكيس، خلال اجتماع بينهما، بتشكيل حكومة بعد أن حقق فوزا مدويا في انتخابات الإعادة أمس الأحد، وحصل على 40.5% من الأصوات، و158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري.

وقالت الرئيسة اليونانية، في حديث مقتضب أمام الكاميرات، "أفوضك الآن بتشكيل الحكومة".. ومن جهته، قال ميتسوتاكيس "يحق للمواطنين اليونانيين المطالبة بمستقبل أفضل"، ووعد بتغييرات وإصلاحات كبيرة في ولايته الجديدة، مضيفا: "لدينا تفويض قوي وأغلبية برلمانية مريحة، وستكون حكومتنا حكومة عمل شاق ونتائج عملية".

وفي إشارة واضحة إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة، قال ميتسوتاكيس "لقد احتفظت نتيجة الانتخابات ببعض المفاجأت، لكن ديمقراطيتنا ناضجة بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات مؤقتة".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، خلال تهنئتها لميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، "إن إيطاليا واليونان بإمكانهما العمل معا لتحقيق إنجازات مهمة".