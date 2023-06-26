"تعليم البحيرة" بالمركز الأول جمهوريًا بمسابقة مسرحة المناهج للمرحلة الإعدادية

حصدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة مسرحة المناهج للمرحلة لإعدادية التى نظمتها إدارة التربية المسرحية بالإدارة المركزية للانشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم عن العام الدارسى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بصقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الانشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها احد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو افاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد ابنائه لما تمثلة تلك المنظومة من اهمية في تأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية.

وجاء فريق المسرح فى المركز الأول جمهوري بالمسابقة والذى يضم كل من الطلاب: "أكرم سعيد نبوي اسماعيل - محمد ابراهيم محمد العكازي - علي أحمد صبري أحمد - مؤيد محمود عبد اللطيف مكرم - إسراء أحمد عبد الفتاح عيسى"، من مدرسة منارة الاسلام الخاصة بدمنهور، والطالب محمد ياسر السيد أبو بكر والطالبة شيماء شحاتة طه بمدرسة المعدية الإعدادية بادكو والطالبة سلمی عادل عزب، بمدسة صلاح سالم الإعدادية بنات بكفر الدوار.

واشاد يوسف الديب، وكيل الوزارة بجهود الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية وجميع العاملين لجهودهم المبذولة لدعم وتنمية وتأهيل ابنائنا الطلاب فى مختلف الانشطة التربوية مقدما التهنئة لجميع العاملين بالتربية المسرحية بنطاق المحافظة والتهنئة لجميع ابنائه الفائزين بتلك المسابقات وكذا المشاركين.

كما وجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على ذلك المستوى والتطلع لحصد المزيد من المراكز المتقدمة.