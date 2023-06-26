مياه المنوفية: تشكيل غرفة طوارئ بمناسبة عيد الأضحى

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اليوم الاثنين اجتماعا برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة للتأكيد علي خطة العمل خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وقال صالح إن الشركة نفذت خطة لتطهير مطابق الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة طوارىء تعمل علي مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد رئيس شركة المياه بالمنوفية على أهمية تواجد الكيميائين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه ، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.



وطالب بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة أى مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.