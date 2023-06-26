برلماني يطالب محافظ الجيزة بسرعة إدراج بعض الشوارع في خطة الرصف بحي العمرانية

خاطب النائب إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اللواء احمد راشد؛ محافظ الجيزة لسرعة إدراج شارع الدكتور وشارع شونة بنك مصر في خطة الرصف بحي العمرانية.

جاءت المخاطبة فور انتهاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب، وذلك بحضور المهندس منصور بدوي؛ رئيس شركة المياة والصرف الصحي بالجيزة و محمد نور؛ وكيل الوزارة وسكرتير عام مساعد محافظة الجيزة.

كانت لجنة الاسكان بمجلس النواب قد ناقشت سابقًا طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن تأخر إنهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالشوارع المذكورة ، مما تسبب في تعطيل إدراجهم بخطة الرصف بحي العمرانية رغم انهم من الشوارع الحيوية لسير السيارات ولسير المواطنين كذلك.

وأنهت شركة المياة والصرف الصحي بالجيزة أعمال شبكات المياة والصرف الصحي بالشوارع المذكورة طبقًا لإفادة المهندس منصور بدوي رئيس الشركة خلال المناقشات بمجلس النواب ، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي لشارع الدكتور بطول 1.4 كم بإجمالى 8 مليون جنيه ومتبقي مشروع الإحلال والتجديد لخطوط انحدار الصرف الصحي لعدد 11 شارع متوقع الانتهاء منهم خلال العام المالى 2023 / 2024 وسيتم التنفيذ فى مدة 6 اشهر باجمالى تكلفة 12 مليون جنيه ، وتم موافاة النائب ببيان رسمى بهذا الامر .

واشار النائب إلى أنه سيتم ادراج شارع الدكتور فى خطة الرصف بعد انهاء تلك الاعمال .

و فيما يخص شارع شونة بنك مصر ، فقد قامت لجنة من شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة باجراء معاينة على الطبيعة لشبكات الصرف الصحى به وافادت بان الشبكة فى حالة جيدة .

وفى سياق اخر ، اكد النائب حصوله على موافقة من جهاز التعمير لتحمل تكلفة رصف شارع الدكتور لتخفيف الاعباء على ميزانية الحى ، حيث انه من الشوارع الرئيسية المتفرعة من محور الفريق كمال عامر.

الجدير بالذكر ان شارع الدكتور يعد احد اكبر الشوارع فى حى العمرانية بطول حوالى 2 كم ويعتبر محور هام من المحاور الموازية لشارع الهرم ، وسيؤدى رفع كفاءته و رصفه الى تخفيف الضغط على شارع خاتم المرسلين والشوارع الموازية ، ولاسيما مع الغلق الجزئى لشارع الهرم بسبب اعمال المرحلة الرابعة لمترو الانفاق .