"صحة البحيرة": المرور على 145 منشأة طبية خاصة وغلق 13 منها خلال أسبوع

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارةن حملة للمرور علي المنشآت الطبية فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء تلك المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأسفرت الحملة عن المرور علي 145 منشأه طبية خاصة خلال الإسبوع الماضى، حيث أسفر المرور عن اصدار 13 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص، كما بلغ عدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها 35، و تم توجيه 36 انذار بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع 36 منشأة، بالإضافة لانذار 15 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص، و30 منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وتوجيه انذار لأحد المنشآت لوجود عماله غير مؤهله.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم ترخيص عدد 2 عيادة خاصة وعيادة تخصصية، وعيادة أسنان، وتجديد ترخيص لعدد 3 منشآت، وكذا فحص 3 شكاوى واجراء 12 معاينة.