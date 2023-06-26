وزير خارجية النمسا يدعو الرئيس الروسي إلى سرعة إنهاء الحرب في أوكرانيا

الإثنين 26/يونيو/2023 - 02:43 م

دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سرعة إنهاء الحرب في أوكرانيا والانسحاب منها.

وقال شالينبرج في تصريحات له اليوم الاثنين- قبل بدء اجتماع وزاري أوروبي في لوكسمبورج - انه "يجب على الرئيس بوتين أن يأخذ يفجيني بريغوجين قائد مجموعة "فاجنر" كمثال ويتراجع عن المضي في الحرب.

وأضاف شالينبرج أنه يمكن لبوتين أن ينهي الحرب غدًا ثم تنتهي الأزمة مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تتوقف عن الدفاع عن نفسها وهو أمر محسوم بالنسبة لأوكرانيا.

وكان مجلس الوزراء النمساوي قد عقد امس الأحد اجتماع أزمة طارئ برئاسة المستشار كارل نيهمر في مقر وزارة الدفاع لمناقشة تداعيات الصدام الروسي مع مجموعة فاجنر وتطورات الحرب في أوكرانيا.