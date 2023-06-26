"الغرف التجارية" ترصد حالة السوق وتتابع الأرصدة اليومية للسلع خلال عيد الأضحي

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، يوجد غرفةعمليات تتابع يوميا الأرصدة بالمحافظات لضمان توافر السلع بكافة ربوع مصر، لافتا إلي أن الشعبة العامة للمخابز والشعبة العامة للبقالة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة حالة الطوارئ في القطاعين وذلك مع مراعاة نزوح الالاف الى المحافظات الشاطئية لضمان توافر السلع والخبز بتلك المحافظات بكميات أكبر.

وأكد عز أن السلع المطروحة بالمنافذ المختلفة هي نفس السلع المطروحة بالأسواق وبنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم.

كما أشار إلى اهتمام الدولة بالمواطن وخاصة محدودي الدخل حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتوفير كافة السلع الأساسية وطرحها في 450 منفذ فى كل المحافظات، وذلك بخلاف مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع وتتكامل مع 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين