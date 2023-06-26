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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الغرف التجارية" ترصد حالة السوق وتتابع الأرصدة اليومية للسلع خلال عيد الأضحي

علاء عز أمين عام
علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية
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قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، يوجد غرفةعمليات تتابع يوميا الأرصدة بالمحافظات لضمان توافر السلع بكافة ربوع مصر، لافتا إلي أن الشعبة العامة للمخابز والشعبة العامة للبقالة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة حالة الطوارئ في القطاعين وذلك مع مراعاة نزوح الالاف الى المحافظات الشاطئية لضمان توافر السلع والخبز بتلك المحافظات بكميات أكبر.

وأكد عز أن السلع المطروحة بالمنافذ المختلفة هي نفس السلع المطروحة بالأسواق وبنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم.

كما أشار إلى اهتمام الدولة بالمواطن وخاصة محدودي الدخل حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء بتوفير كافة السلع الأساسية وطرحها في  450 منفذ فى كل المحافظات، وذلك بخلاف مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع وتتكامل مع 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين 

علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية أرصدة السلع للاساسية الأسواق شعبة المخابز بالغرف التجارية كما أشار إلي أهتمام الدولة بالمواطن وخاصة محدودي الدخل حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتوفير كافة السلع الأساسية وطرحها في 450 منفذ فى كل المحافظات وذلك بخلاف مئات من ال