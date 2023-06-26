افتتاح عرض "الكلاب تنبح القمر" على مسرح ثقافة روض الفرج

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "الكلاب تنبح القمر" والذي يستمر لمدة يومين متتاليين، بقصر ثقافة الجيزة، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتدور الأحداث حول مأمون أمين مأمون مدرس لغة عربية بالمعاش يعامله كل من في المدينة على أنه كلب ويموت معتقدا هذا، وأثناء جنازته يدخل شخص يدعي غريب وهو يقوم بدور راوي المسرحية لكي يعيده من الموت ليروي لنا حكاية المعلم ولجعل الجمهور يحكم من هم الكلاب، وينتهي العرض المسرحي بموت مأمون مرة أخرى.

العرض تأليف د. عبد الغفار مكاوي، وإخراج عمر لطفى، دراماتورج وأشعار إسراء محبوب، تصميم بوستر محمود البيطار، دراما حركية مصطفى البدرى، تصميم ديكور وملابس محمد مجدى، تنفيذ ديكور أحمد زكي، تنفيذ ملابس دينا البدوى، مكياج حبيبة مصطفى، إضاءة أبانوب فيكتور، ألحان مارك نادي، مساعد مخرج إسراء إبراهيم، مخرج منفذ سيف الدين محمد.

يشارك في بطولة العرض كل من: محمود يونس، وعمر لطفي، وأحمد زكي، وندى عزت، ومحمود علي فضة، وسمر عاطف، وعبد الرحمن أبو الحمد، وإسلام عرفة، وعلي الحريري.

العرض يقدم بإشراف فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.