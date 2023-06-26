بالصور.. افتتاح أولى ليالي عرض "قبل الخروج" على مسرح أوبرا ملك

افتتحت أولى ليالي العرض المسرحي "قبل الخروج"، مساء أمس الأحد، على خشبة مسرح أوبرا ملك، بحضور المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، والمخرج سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، والكاتبة رشا عبدالمنعم، الفنانة فاطمة محمد علي، والكاتب المسرحي محمد زناتي، والشاعر محمد بهجت، ولفيف من المسرحيين.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: شيريهان قطب، وأحمد صبري غباشي، ولمياء جعفر، ومحمد عبدالوهاب إقبال، وإبراهيم البيه، وممدوح الميري، وإيمان الغنيمي، وعادل دياب، تأليف موسيقي محمد قابيل، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور وملابس محمد هاشم، كتب شخصية خيال الظل هاني السيد، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

