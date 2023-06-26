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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نصها: "فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،،

يطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية و على مصرنا الغالية بكل خير.

وننتهز هذه المناسبة المباركة لتجديد العهد لفخامتكم بدعمكم في مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.

راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكل عام وسيادتكم بخير،،

رئيس مجلس الشيوخ المستشار /
عبدالوهاب عبدالرازق".

عيدالضحي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي