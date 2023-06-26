تيار الاستقلال يعلن ترشيح أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة  

أعلن تيار الاستقلال خلال اجتماعه الختامى الموسع فى منطقة غرب الدلتا والتى تشمل ٣ محافظات هى البحيرة والإسكندرية ومطروح عن قراره بترشيح المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة.

من جانبه أعلن المهندس إيهاب سلامة مقرر عام هيئة تيار الاستقلال قرار الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية، وقال إن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أن المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الإستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية توج تاريخه النضالى بتعيينه سفيرا رسميا لمنظمة إمسام المراقب الدولى الدائم بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، وهى منظمة دبلوماسية بموجب القرار رقم ٢١٢ لعام ٢٠٠٣ / E من المجلس الاقتصادى و الاجتماعى للأمم المتحدة.