ضبط محطة وقود لتصرفها في 41 ألف لتر برأس سدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ، حملة بمدينة رأس سدر أسفرت عن تصرف كمية قدرها 40700 لتر بأحد محطات وقود سدر بيانها كالتالى:

بنزين 92 كميه قدرها 19800

وسولار كميه قدرها 20900

بأجمالى كميه قدرها 40700

لتر وقد تم تحرير المحضر

اللازم واتخاذ جميع الاجراءات القانونية.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا تعليمات

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بأحكام وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ؛ للحفاظ على المال العام التى تعمل فى مجال الدعم والحفاظ عليه . وعليه وجه المهدس ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ايمن قاسم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حمله برئاسة محمد عامر وسامح السيد و محمد الزيات بحملة بمدينة رأس

سدر، أسفرت عما سبق آنفا.