المجلس الرعوي لبازيليك سيدة السلام يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

زار وفد من المجلس الرعوي لبازيليك سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ برئاسة الأب إرميا نشأت راعي البازيليك، اليوم الإثنين، اللواء خاد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ،

حيث قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وضم الوفد الشماس أنطوان عياد ورجل الأعمال علاء مفيد ومنال ناجى صاحبة مركز أولادنا للتخاطب وذوى الاحتياجات الخاصة بشرم الشيخ .



وأشاد الأب إرميا بالتنمية الواضحة في جنوب سيناء بتخطيط ورعاية وتشجيع المحافظ ، حيث أصبحت شرم الشيخ نموذج لكل مدن جمهورية مصر العربية

مشيدا بجمال وروعة مبنى مجلس المدينة الجديد ومقر المحافظه الجديد والحديقة الملحقة بالمبنى

كما أشاد بروعة التخطيط العمراني للطرق ومقرات الحيوية للمحافظة وأهمية مبنى الرصد الامني الموحد لأمن وأمان جنوب سيناء عامة وشرم الشيخ خاصة

وعبر المحافظ بسعادته بهذه التهنئة راجيا حفظ الود والمحبة والتعاون بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية بجنوب سيناء ،

وبارك الاب إرميا للمحافظ على فوز مدينة شرم الشيخ بالميدالية البرونزية وفوزها بالمركز الثالث عالميا كمدينة قابلة للعيش بما تميزت به جغرافيا وتاريخيا ثقافيا

كما تقدم الأب إرميا باستعداد الكنيسة الكاثوليكية للتعاون مع المحافظة في مسيرة التنمية والتطور داخل المحافظة.