وزير الإعلام السعودي يوجه ببذل الجهود لإبراز جهود المملكة في خدمة الحجيج

الإثنين 26/يونيو/2023 - 01:56 م

وجّه وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري بأهمية بذل مزيد من الجهود؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان للتيسير على حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال تفقد الوزير سلمان بن يوسف الدوسري، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1444هـ بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وزارة الإعلام، ويشارك فيها 50 جهازًا حكوميًا، تعمل على مدار الساعة لتقديم التسهيلات للإعلاميين، الذين قدموا من جميع أنحاء العالم لتغطية موسم الحج.

واطلع الوزير على عرضٍ موجز من فريق العمل عن الأدوار المقدمة، حيث تهدف الغرفة إلى إعداد الأخبار والبيانات والمواد الرقمية.

كما وقف الوزير على سير العمل في المركز الإعلامي الافتراضي (VPC)، الذي يضم أكثر من 1100 إعلامي محلي ودولي، ويوفر المنتجات الإعلامية الآنية المختلفة؛ من فيديوهات وصور ولقاءات ولقطات من جميع أنحاء المشاعر المقدسة.

وأتاح المركز منذ انطلاقته أكثر من 1500 مادة أمام الإعلاميين، وسيقوم المركز كذلك بنقل المؤتمرات الصحفية المصاحبة بـ 5 لغات ابتداءً من الغد، ولمدة 3 أيام متتالية.