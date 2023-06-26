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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها الثالث والخمسين.. شاهد

قائد قوات الدقاع
قائد قوات الدقاع الجوي
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احتفلت قوات الدفاع الجوى بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970، الذى اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوى.

وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمرًا صحفيًا وجه خلاله التحية والتقدير والإعتزاز لرجال الدفاع الجوى الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة، كما قدم التحية لرجال الدفاع الجوى المرابضين فى كافة ربوع الوطن يواصلون العمل ليلًا ونهارًا ليكونوا حصنًا منيعًا ضد من تسول له نفسه الإقتراب من سماء مصر، وأوصاهم أن يكونوا أداة للتحديث والتطوير والقدوة فى نكران الذات فداءً لوطنهم الحبيب، مجددين العهد أن يظلوا دومًا جنودًا أوفياء لوطنهم مقدمين كل غال ونفيس لحماية سماء مصر وصون قدسيتها.

وأكد قائد القوات الجوية، أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وفقًا لمنهج علمى مدروس  لزيادة قدراتها القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لتظل قوات الدفاع الجوى درعًا  يحمى سماء مصر.
 

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عيد قوات الدفاع الجوى الفريق محمد حجازي