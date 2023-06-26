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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قريبا.. صدور المجموعة القصصية هروب لمحمد صالح رجب

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية هروب
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تصدر دار الأدهم قريبا المجموعة القصصية الجديدة تحت عنوان "هروب" للقاص والروائي محمد صالح رجب.

ومن أجواء المجموعة نقرأ :

ارتدى ملابسه في الصباح الباكر ، حيث تم فتح عينيه في الصباح الباكر ، حين فتح عينيه من جديد المشهد ، عربة منشطرة لنصفين ، كل نصف يجلس علي مقاعده أناس متشابهون ، وضعوا في منتصف الطريق، غير أنه كان هناك مقاعد في الجانب الأيمن من الجلوس بأجساد منحوتة ممشوقة ونهود ناتئة ، وشعور طويل، تبدو وجوههم آثار مساحيق، يرتدون ملابس مبهرة أشبه بملابس ، بعضهم معصمه بسوار وزين عنقه بسلاسل معدنية.

على مقاعد غير عادية ، يرتدون ، يرتدون ، رجال ، حين ، هم بالجلوس احتفال ، حينما ، حينها ، لا يعرف أيهما خُصص للرجال.

الروائي محمد صالح رجب المجموعة القصصية هروب دار الادهم