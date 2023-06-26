بنك مصر و«طلبات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وقع بنك مصر وشركة طلبات مصر، بروتوكول تعاون بهدف توفير الحلول والمنتجات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووقع البروتوكول عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع هدير شلبي – المدير التنفيذي لطلبات مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

يأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من دور الطرفين في مساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واستراتيجية الشمول المالي.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تمكين شركاء طلبات مصر للحصول على تمويل يتناسب مع مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر وتصل إلى 2 مليون جنيه بشروط مرنة تتناسب مع أعمالهم، خلال 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فتح حسابات لأعمالهم عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة فقط بتقديم 3 مستندات مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لتلك الخدمات.

كما يهدف البروتوكول لتمكين المشاريع المحلية في مصر من خلال توفير حلول تمويلية وحزمة من الخدمات الرقمية، كجزء من إلتزام البنك بدعم الرقمنة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف الشراكة إلى دعم نمو المطاعم والعلامات التجارية في مراحل عمل مختلفة.

وصرح عمرو دمرداش عقب التوقيع، أن هذا التعاون هو خطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% من إجمالي قيمة المحفظة الائتمانية بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد".

من جانبها صرحت هدير شلبي: "نحن في مهمة لدعم أكثر من 10,000 شريكًا من خلال تقنياتنا وشراكاتنا وموقعنا في النظام البيئي للأعمال. وتعكس شراكتنا مع بنك مصر التزامنا بتسهيل الوصول إلى الموارد المالية التي يحتاجها شركاؤنا للنمو والحفاظ على تدفق رأس المال في سوق تنافسي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق استراتيجيات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في مصر، بالإضافة إلى حلول التمويل، تتيح الشراكة أيضًا خدمات البنك الرقمية لشركاء طلبات، مما تسهل عمليات التحويل وإدارة الحسابات بسهولة وأمان من خلال الخدمات التي تتيحها BM Online business ، بالإضافة إلى تطبيق BM Merchant؛ الذي يتيح للبائعين قبول المدفوعات بأمان عبر مسح رمز الاستجابة السريعQR Code."

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقاً من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص مجال الخدمات المالية والرقمية وتقديمه الدعم اللازم لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها، ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية للعملاء، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.

كما يسعى البنك وطلبات دائماً لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهم طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهم، حيث أن قيم واستراتيجيات عملهما تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.