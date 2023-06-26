استمرار أسعار الذهب في الصعود.. 2250 جنيها للجرام اليوم الإثنين



تستمر أسعار الذهب المحلية اليوم في محاولات الصعود وتجميع الزخم الإيجابي الكافي لهذا وذلك بعد الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذب كبير في مستويات الأسعار دفعها إلى اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وسط عودة للمضاربة على أسعار الذهب، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2250 جنيه للجرام مرتفعاً 10 جنيهات عن سعر الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18000 جنيه.

جاء ذلك في التقرير الفني الذي اصدرته جولد بيليون اليوم ، والذي اكد انه عقب انخفاض سعر الذهب تحت المستوى 2200 جنيه للجرام وسجل أدنى مستوى له عند 2130 جنيه للجرام تزايدت عمليات المضاربة على الأسعار بشكل كبير في ظل تزايد الاعتقاد أن هذه المستويات مناسبة لإعادة الشراء وشهدت أسواق الذهب تذبذب كبير وبأسعار متغيرة خلال اليوم الواحد حتى تم صعود الذهب والاستقرار فوق المستوى 2200 مرة أخرى.

اقتراب التسعير المحلي للذهب مع السعر العالمي بشكل كبير ساهم في تزايد عمليات الشراء على الذهب في مصر خاصة مع تراجع السعر إلى مستويات 2130 جنيه للجرام وهو ما تذبذب في تزايد الأسعار والتذبذب بهذا الشكل الكبير.

من جهة أخرى يبقى الطلب الحالي على الذهب متوسط في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق خاصة أثناء فترة عيد الأضحى، هذا بالإضافة إلى تزايد المعروض من الذهب بعد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.

حتى الآن وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر بدون رسوم جمركية إلى حوالي 306 كيلو جرام من الذهب وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من المعروض من الذهب ليواجه الطلب على السبائك والعملات الذهبية ويحقق نوعاً من الاستقرار في أسواق الذهب.

هذا وقد أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

الأسبوع الماضي قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حالياً لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب رفع سعر السولار.

وقد صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة لتعزيز الاقتصاد المصري وعليها أن تقوم بـ 3 إجراءات أولها انسحاب الدولة من الأنشطة التي لا تحرز فيها تقدم وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار بها.

الأمر الثاني وهو بذل المزيد من الجهد لتخصيص الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والثالث الحاجة للتفكير بطرق تعزيز الاحتياطي الدولاري. وقد أكدت مديرة الصندوق أن المفاوضات تحرز تقدم ملموس مع الحكومة المصرية مع اقتراب مراجعة الصندوق الأولى المقررة في سبتمبر القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تحاول أسعار الذهب الفورية حالياً في السوق العالمي التعافي من جديد واختراق المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 1940 والاستقرار فوقه كونه يمثل مستوى مقاومة هام ولتواجد المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1937 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب المحلية فإن التذبذب سيكون هو الغالب على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الحالية خاصة مع تزايد المضاربات خلال فترة إجازة العيد الأضحى، ونرى الآن محاولة لكسر للمستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 وفي حالة اختراقه نستهدف المستوى 2300 جنيه للجرام، بينما إذا فشل الذهب في اختراق المستوى 2250 جنيه للجرام فقد تنحصر الأسعار بين مستوى 2200 و 2250 لبعض الوقت.