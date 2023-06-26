خبير: مصر والهند يمثلان ثقلا اقتصاديا كبيرا في المحيط الإقليمي

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنّ مصر والهند يمثلان ثقلا اقتصاديا كبيرا في المحيط الإقليمي، وظهرا بشكل إقليمي قوي ومختلف وبنموذج مختلف يعبر عن استقلالية القرار في عصر الاستقطابات الدولية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الهندي لمصر هي الأولى من نوعها منذ عام 1997م.

وأضاف "فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تعكس وجود رغبة وإرادة سياسية لدى صناع القرار في الدولتين الكبيرتين من أجل نسج ونقل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع: "كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيودلهي في يناير الماضي نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات المصرية الهندية، حيث شارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند، حيث توافق هذا الاحتفال الكبير مع مرور 75 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".