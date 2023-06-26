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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمير قطر يهنىء الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر، حكومةً وشعبًا، كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب  الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي