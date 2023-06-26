طالبة بأزهر مطروح تحصد المركز الثالث جمهوريا في بطولة الكاراتيه.. صور

أعلن عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن الطالبة ريتال حسين ابنة المنطقة، حصدت المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكاراتية تحت 12 سنة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن ريتال حسين، طالبة بالصف السادس بمعهد مطروح النموذجي، وتبلغ من العمر 11 عاما، والتي تتطلع بعد حصولها على المركز الثالث، إلى تحقيق أعلى المراكز في لعبة الكاراتيه، وعينها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وعبرت الطالبة ريتال عن سعادتها بحصدها الميدالية، والاهتمام الكبير من الدولة برياضة الكاراتيه، موجهة الشكر لمدربها الكابتن أحمد رؤوف ، الذي كان له الفضل في تحقيقها هذا المركز.

وقدم رئيس أزهر مطروح الشيخ عبد العظيم سالم، التهنئة للطالبة الفائزة، مؤكدا تكريمها من قبل الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والاحتفاء بها؛ لأن هذه النماذج المشرفة يستحقون التكريم اعترافا بجهودهم المبذولة وتحفيزا لخلفائهم من الطلاب لنهج سبل الاجتهاد والتفوق، متمنياً لها التوفيق والسداد في حياتها المستقبلية.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت على مدار ستة أيام خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو 2023، وبمشاركة 850 لاعب ولاعبيه بين منافسات الكاتا والكوميتيه.

طالبة بأزهر مطروح تحصد المركز الثالث جمهوريا في بطولة الكاراتيه

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