"العمل": ورشة عن ريادة الأعمال ببورسعيد

نظمت مديرية العمل ببورسعيد ورشة عمل في مجال" ريادة الأعمال" بمركز التدريب المهنى ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية IOI لعدد (42) متدرب ومتدربة فى إطار تنفيذ البروتوكول بين وزارة العمل والمؤسسة، و فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ استراتيجية وزارة العمل والتى تهدف إلى رسم سياسات تأهيل الشباب بالتدريب المهنى و تطوير ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأكد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى كلمته بافتتاح الورشة على أهمية ريادة الأعمال ومعرفة متطلبات سوق العمل لكى يتمكن الشباب من تحقيق الهدف المطلوب وبناء وتخطيط مستقبله، وتحدث مدير المديرية مع الشباب والمُتدربين علي دور مديرية العمل ووزارة العمل علي خدمة وتقديم الدعم والتدريب لأهل وأبناء محافظة بورسعيد وتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال ومدي تأثيره وأهميته علي المشاريع.

وألقت د.بسمة فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المستقلين الدولية أولى المحاضرات لتعريف المُتدربين بنشاط المؤسسة وأهدافها ومراحل التدريب المختلفة بالدورة التدريبية ،وأهمية دراسة ريادة الأعمال بجانب أي حِرفة أو مهنة سيتم التدريب عليها، و عرفت المتدربين بالدعم الذى يقدم لكل مُتدرب مثل الدعم القانوني التسويقي في مرحلة ما بعد التدريب، وأشارت إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية وإن المُقبلين علي الفكرة بيرموا أنفسهم في التهلكة.

وألقى المحاضرة الثانية المُدرب د.محمد محمود زين الدين- مُحاضر ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد، وكانت محاور المحاضرة عن مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها علي المشاريع، والفرق بين رائد الأعمال وصاحب المشروع بجانب تحليل السوق والمنافسين مع الأمثلة وتطبيق عملي علي تحديد المكاسب والتحديات..وأشرف على الورشة منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، وحنان ابوالعلا باحث إدارة التدريب .

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