تجهيز 84 ساحة و1439 مسجدا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى بالفيوم

أعلنت مديرية الأوقاف بالفيوم، أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023، وذلك في 1523 ساحةً ومسجدًا، بينها 1439 مسجدًا، و84 ساحة، والتي يتوافد عليها آلاف المصلين لأداء صلاة العيد كل عام بصحبة أسرهم وأطفالهم، فيما وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الساحات والمساجد.

وتضم أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023 نحو 84 ساحة، بينها عدد من الساحات الشهيرة، أبرزها ساحة مسجد ناصر الكبير، وساحة مسجد المعلمين، وساحة مسجد الشبان المسلمين، وساحة مسجد أبي داوود.



ولفت الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أنه شدد على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولى مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تابع خطة استعدادات مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، موجهاً بتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين.

ويأتي موعد صلاة العيد 2023 في الفيوم صباح يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، في تمام الساعة 6:25 صباحًا وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة في بيان سابق.