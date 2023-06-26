49 ميدالية.. رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين: "رفعنا اسم مصر وأشكر السيسي"

علق الدكتور باسم تهامي، رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين، على تحقيق بعثة مصر 49 ميدالية متنوعة، قائلا: "نحمد الله على هذا الإنجاز العظيم، رفعنا اسم مصر وحصدنا عددا كبيرا من الميداليات في 15 رياضة".

وقال "تهامي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "بدأنا الإعداد لهذه المشاركة منذ اكثر من سنة ونصف السنة، نظمنا بطولات على مستوى كل محافظة، ثم نظمنا بطولة الجمهورية لاختيار ممثلي مصر في الأولمبياد الخاص".

وتابع: "بعدما اخترنا الأبطال جهزناهم طبيا للتأكد من سلامتهم ومقدرتهم على التحمل، ثم قمنا بعمل معسكر تدريبي للأفراد جميعا حتى نقيس مدى اعتمادهم على نفسهم، وأشكر الرئيس السيسي ووزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود، كما أشكر سفارة مصر في برلين، حيث وفرت لنا دعما غير محدود، وكل ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأردف، رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين: "أنا سعيد من أجل لاعبينا الذين حققوا الإنجاز وتحدوا أنفسهم وحصلوا على 17 ميدالية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية".