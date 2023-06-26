بايدن يهنئ رئيس وزراء اليونان بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

الإثنين 26/يونيو/2023 - 12:45 م

هنَّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بانتصار حزبه بجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية باليونان.

وقال الرئيس الأمريكي -في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، إنه "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أبعث بالتهنئة إلى ميتسوتاكيس على إعادة انتخابه"، معربا عن "تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق بشأن الأولويات المشتركة لتعزيز الرخاء والأمن الإقليمي".

وأضاف: "معًا، دافعت اليونان والولايات المتحدة عن الديمقراطية، مؤكدا مواصلة العمل مع حكومة اليونان وشعبها".

وكان رئيس وزراء اليونان قد أعلن، أمس، انتصار حزبه في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية.