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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يهنئ رئيس وزراء اليونان بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

بايدن
بايدن
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هنَّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بانتصار حزبه بجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية باليونان.

 وقال الرئيس الأمريكي -في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم   الاثنين، إنه "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أبعث بالتهنئة إلى ميتسوتاكيس على إعادة انتخابه"، معربا عن "تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق بشأن الأولويات المشتركة لتعزيز الرخاء والأمن الإقليمي".
وأضاف: "معًا، دافعت اليونان والولايات المتحدة عن الديمقراطية، مؤكدا مواصلة العمل مع حكومة اليونان وشعبها".
وكان رئيس وزراء اليونان قد أعلن، أمس، انتصار حزبه في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية.

بايدن اليونان الانتخابات البرلمانية باليونان