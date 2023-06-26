بالفيديو| "منتجات مصرية تجوب العالم".. معرض حرف يدوية بالقاهرة للحفاظ على التراث

عرضت قناة “القاهرة” الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منتجات مصرية تجوب العالم.. معرض حرف يدوية بالقاهرة للحفاظ على التراث".

"منتجات مصرية تسافر حول العالم"، هكذا كان عنوان مبادرة جديدة تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القاهرة.

وتستهدف المبادرة البيع والتصدير، فهناك كتالوج قام الجهاز بإعداده، من أجل بيع هذه المنتجات والتواصل الحرفي.

وقال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر: "أنا سعيد جدا بهذه الزيارة، وفرصة هذا الحضور المعرض والتعرف على الثقافة والتراث المصري من خلال هذه الأعمال الفنية المميزة التي تبهر جميع السياح".

وأفاد التقرير، بأن أكثر من 30 مشاركا استعرضوا أعمالهم الفنية مثل المشغولات اليدوية والملابس التراثية المطرزة والصناعات الخشبية الملونة

وقال أيمن حمودة مصمم لوحات ديكوباج وكولاج: “معرض اشتري مصري مستمر منذ 4 سنوات، ونختار منتجات أمهر الحرفيين والفنيين، كلنا مختلفون عن بعض، ونتعاون مع الأفضل في المجال، والقوة مصدرها التصميم والتقنية والخامة والجودة”.