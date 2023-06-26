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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الصين تطلب من مواطنيها البقاء في منازلهم بسبب أسوأ موجة حارة

إعلامي صيني
إعلامي صيني
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قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن درجات الحرارة وصلت إلى أرقام قياسية في تاريخ بلاده، حيث إن درجة الحرارة في بكين بالأيام الأخيرة تخطت 41 درجة مئوية، وهذا نادرا ما يحدث في هذا الشهر. 

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتجنب الظاهرة السلبية لهذه الظاهرة ودرجات الحرارة الحارة، حيث تم التوقف عن الذهاب للمدرسة في هذا الطقس المتطرف.

وأشار إلى أن هناك توقف في أعمال الإنشاء بالأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهر، كما حرصت الحكومة على ترشيد استخدام المياه في مواجهة حالة الجفاف الناجمة عن هذا الطقس المتطرف. 

وتابع: “جرى إطلاق حملات التوعية لكيفية التعاطي مع هذه الحالات المتطرفة من الطقس، مثل البقاء في غرفة درجة حرارتها معتدلة وتناول الأدوية والأطعمة الخفيفة وشرب المياه، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة”.

الصين موجة حر في الصين