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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رمضان والفيشاوي وبشرى.. نجوم يطرحون أحدث أغانيهم في عيد الأضحى

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي
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بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام عدد من نجوم الغناء والفن بظهور لأحدث أعمالهم الغنائية الجديدة بل وشاركهم أيضا نجوم السينما والدراما. 

ويظهر في المقدمة ، النجم محمد رمضان، الذي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "نيسيسار" وقفة عيد الأضحى، وشارك جمهوره مقطع قصير من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام.

وينتظر رمضان عرض أحدث أفلامه "ع الزيرو" خلال الشهر المقبل، وتشاركه في البطولة نيللي كريم، ويدور في إطار الأكشن والكوميديا.

كما يفاجئ الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره خلال موسم عيد الأضحى بتقديم كوفر لأغنية شهيرة لنجم الراب إيمينيم بعنوان " Cleanin' Out My Closet" صدرت عام 2002، إذ يعيدها الفيشاوي بصوته، ونشر مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه على إنستجرام، موضحا : "استنوا المفاجأة الجديدة تاني يوم العيد 29 يونيو على يوتيوب". ويعرض للفيشاوي  في دور السينما فيلم "رهبة" مع نسرين أمين.

أما النجمة المصرية متعددة المواهب بشرى، فقد طرحت أغنية "سلام عليكم" في ديو مع المطرب "عزام شيك". وكانت بشرى طرحت مؤخرا أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة"، وهي الأغنية الرابعة التي تطرحها بعد "الليل"، و"369"، و"أنا مشكلة"، خلال الفترة الماضية.

وبدأت بشرى تصوير أولى مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية"، وتنتظر انتهاء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر، وعلا غانم، وبسمة.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تصوير فيلم فيديو تشويقي محمد رمضان مصطفى قمر لسينما فيلم رهبة عيد الاضحى المبارك