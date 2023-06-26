محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان لافتتاح معرض شباب مصر

استقبل محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل زيارته لبني سويف، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ،المهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد ، المهندس عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، راضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، طارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ والوزير بافتتاح معرض شباب مصر " بعد إعادة إنشائه وتأهيله" ، بجانب تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.