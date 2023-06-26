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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة تنفي توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًِِِّا كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏العرية بمهور رقاسه مجلس E المركز الإعلامى شائعات << توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادھ ترشيداً للنفقات لتوجيهه لبناء المساجد .الجديدة حقائق << وزارة :الأوقاف غير صحيح ونشددعلى تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها ،المصلين تحميلهم أعباء أورسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد استخدامها سكناأ دور رحضانة أو مكاتب إدارية لممارسة إداى وتجارى أو (خلافه فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة يُحمل على عداد المسجد ونشير إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد وزارةالأوقافضرية وَرُالاوقَاف‏'‏
شائعة فواتير كهرباء المساجد الحكومة تنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الأوقاف