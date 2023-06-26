"القومي لثقافة الطفل" يحتفي بذكرى 30 يونيو

يحتفى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وذلك في الخامسة من مساء الجمعة المقبلة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

يتضمن الاحتفال تقديم العديد من الورش والفقرات الفنية الوطنية منها: تاج علم مصر، قلوب علم مصر، ورسم على الوجه علم مصر.

هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض الفنية منها: عرض "خيال الظل" نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث للفنان أيمن حمدون، وعروض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم تدريب منال منيب، وعروض وطنية لفرقة "بنات وبس" للفنون الشعبية تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وعروض لفرقة " كروكي" لعرائس الماريونيت للفنان خالد خريبى، وعرض لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض

ويبدأ الاحتفال فى الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال - شارع قدري - السيدة زينب والدخول وجميع الأنشطة مجانية.