لجنة من صحة كفرالشيخ لاختيار بديل لمستشفى سيدي سالم المركزي

استقبل الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفرالشيخ، صباح اليوم الاثنين، لجنة من مديرية الصحة، لحصر أفضل الأماكن المناسبة لاختيارها بديلاً للمستشفى المركزى، لنقل الأجهزة والمعدات فيها وتجهيزها، وذلك استعداداً لإحلالها وتجديدها لتكون بمثابة صرح طبي كبير يخدم أهالي المركز والمدينة، فى ضوء دعم الدولة للقطاع الطبي والمنشآت الصحية والعلاجية.

وتكونت اللجنة من الدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، والمهندس أيمن خلف الله رئيس مركز مدينة سيدي سالم، والدكتور عبدالرحمن سرحان مدير المستشفي المركزي، والدكتور شريف داوود مدير الإدارة الصحية، والدكتور حمادة حسن مدير المركز الطبي الحضرى.

وتفقدت اللجنة عدد من المنشآت المُقترحة وذلك لاختيار الأنسب منها ليكون بديلاً مؤقتاً للمستشفي المركزي، لحين الانتهاء من الاحلال والتجديد، لتظهر بشكلها الجديد لخدمة الأهالى، ضمن خطة تطوير القطاع الطبي بالمحافظة، بُناء على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.