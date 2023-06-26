أبوبكر الديب يكتب: الأضاحي والرأسمالية المتوحشة

الإثنين 26/يونيو/2023 - 12:06 م

عرف العالم منذ نشأته العديد من النظريات الاقتصادية والتي تتمثل في مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تلخص كيف تعمل مختلف أنواع الاقتصادات، مثل نظرية نظرية العرض والطلب والاقتصاد الكلاسيكية ونظرية مالتوس في الاقتصاد والنظرية الماركسية واشتراكية السوق والنظرية النقدية وحتي نظرية الخطر الأخلاقي حيث تبرم الصفقات مع سوء النوايا، ويكون الهدف الرئيسي هو الربح على حساب مصلحة الطرف الآخر.

وما بين الرأسمالية المتوحشة والاشتراكية عاش فقراء العالم طويلا يرذخون في مشكلاتهم ويزدادون عددا وفقرا فحاليا لا يزال 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد نصفهم تقريبا من الأطفال والشباب، فالحضارة الرأسمالية فرضت على العالم معادلة صعبة جعلت ثلث سكان الأرض يسيطروا على معظم ثروات العالم، بينما تصارع الغالبية من أجل الحصول على لقمة عيشها.

وفي ظل هذا الظلم الكبير علي البشرية يوجد اتجاه آخر لا ينظر اليه هؤلاء كبرا وغلوا وهو الاقتصاد الاسلامي الذي أتي به خير خلق الله النبي المصطفي محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم من عند رب الخلق والأدري بهم، هذا النظام الذي فرض على الأمة الإسلامية تفعيل دور الزكاة والصدقات والأضاحي وصلة الأرحام وإكرام الضيف حتى يجد الفقراء بالعالم ما يعيد لهم جزءا من ثرواتهم حيث قال تعالي (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )، وبما أن المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، حسب الاسلام يقول الله تعالى:﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيه﴾، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ .

وللأضحية مقاصد سامية، فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه، ومن جهة أخرى إطعام للفقراء، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب.

وحولت المملكة العربية السعودية هدر لحوم الأضاحي إلى مشروع عملاق يستفيد منه المحتاجون في الحرم والفقراء داخل المملكة وخارجها في 27 دولة بالعالم الإسلامي، ومنذ عام 1420هجرية وحتي العام الماضي وزعمشروع اضاحي 22 مليون ذبيحة على فقراء المسلمين وفي مصر وباقي الدول الاسلامية ومسلمي العالم في غير الدول الاسلامية يذبحون ملايين الملايين من الأضاحي وتذهب للفقراء طاعة لله وحبا في نبيه صلي الله عليه وسلم.

ويعتبر الفقر قضية اجتماعية واقتصادية مهمة تؤثر في حياة الناس حول العالم.. والإسلام دين شامل يشمل جميع جوانب الحياة بما في ذلك القضايا الاجتماعية والإقتصادية، ويركز الدين الحنيف على العدل والإنصاف في التعامل مع الفقراء والمحتاجين ويعتبر الانفاق والإحسان والتصدق من القيم الأساسية السامية في الاسلام ويشجع المسلمون على مساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمع عبر إخراج الزكاة، وهي نسبة محددة من الثروة، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهي شرعت لبناء الإنسان قبل البنيان فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن الـملبس والـمأكل والـمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتِهم تحقيقا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم" رواه البخاري.

ولعبت الحضارة الإسلامية دورا رائدا في العناية بالفقراء وشجع الإسلام على التضامن والمساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع في مواجهة الفقر، سواء من خلال المساعدة المادية أو العمل التطوعي أو توفير الفرص الاقتصادية للفقراء، وحث الإسلام على تحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع، عبر توزيع الموارد بشكل عادل والعدل في التجارة والمعاملات المالية وضمان تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، والنصوص الإسلامية مليئة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم وتنفيس الكرب عنهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا ويفرض الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان.