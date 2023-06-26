طلب إحاطة بشأن أزمة تذاكر قطارات الصعيد

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل، بشأن أزمة تذاكر القطارات المتجهة إلى الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت سليم، في طلب الإحاطة: شهدت الأيام الماضية، شكاوى عديدة من المواطنين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من صعوبة الحصول علي تذاكر لقطارات الصعيد خلال أسبوع العيد.

وتابعت: ورغم إعلان وزارة النقل، في بداية شهر يونيه، عن تنظيم عملية حجز قطارات الصعيد، خلال موسم عيد الأضحى، إلا أن الأيام الماضية شهدت معاناة المواطنين في الحصول علي التذاكر، نظرا لعدم توفرها وصعوبة الحصول عليها، الأمر الذى تسبب في شكاوى المواطنين.

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وتوفير التذاكر والقطارات المتجهة إلي الصعيد.