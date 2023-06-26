بالفيديو.. أستاذ بجامعة عين شمس: نقلة نوعية في التعامل مع ملف البيئة بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن هناك اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيئة، لأنها تعتبر الحياة بالنسبة لنا جميعًا فهي الماء والغذاء، وبالتالي، فأنه كان هناك ضخم من الرئيس في الـ 10 سنوات الماضية بشكل غير مسبوق على مستوى مصر كلها في الفترات الماضية.

وأضاف "سمعان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مصر كانت تعاني من بعض المشكلات البيئية مثل السحابة السوداء، التي كانت موجودة لسنوات طويلة وتسبب مشكلات صدرية وصحية وروائح ليست طيبة، وكان هناك مشكلات في تلوث الهواء والمصانع والانبعاثات.

وتابع: "لو تحدثنا في كل هذه الملفات وتعامل الدولة المصرية معها بعد ثورة 30 يونيو، فإننا سنشعر بالنقلة النوعية، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما هو جديد في هذا الملف"، موضحًا أن التعامل مع ملف البيئة بدأ بالتخطيط حيث تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030، كما جرى وضع خطة واستراتيجية لتغير المناخ حتى عام 2050، الاستراتيجية الأولى بها 8 اهداف، منهم هدفان يخصان البيئة لتوفير جودة الحياة لكل المصريين والهدف الثاني هو نظام بيئي مستدام ومتكامل".

وأوضح، أن استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 تؤكد على أكثر من هدف، مثل النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، وآليات للتكيف والتخفيف، لأن المناخ يتغير ودرجات الحرارة تزيد، والحوكمة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية، وهناك أيضا البنية التحتية وتحسينها حتى نستطيع مواجهة تغير المناخ، أما الهدف الأخير فهو البحث العلمي والوعي البيئي لكل المصريين.