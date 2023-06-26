القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو حشيش وآيس وطبنجة بعين شمس ومدينة بدر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو حشيش وآيس وطبنجة بمنطقتى عين شمس ومدينة بدر.

سيارة مدينة بدر

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - هاتف محمول).

حشيش وآيس بعين شمس

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "نصف نقل" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة معدلة – أدوات تعاطى مخدر الأيس – 3 علب سجائر تحوى مادة الحشيش المخدر – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.