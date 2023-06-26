الإثنين 26/يونيو/2023 - 11:37 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، في مصر بداية التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيها، بينما سجلت الأونصة عالميا 1922 دولارا.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:-

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2665 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2245 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1924 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر حوالي 17960 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة عالميا 1922 دولارا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بداية من الشهر المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023