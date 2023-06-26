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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه غير المشروع.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية).
 بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن الفيوم بالفيوم مليون وحدة ألعاب نارية بتصنيع الألعاب النارية