وزير الصحة يبحث مع منسق الأمم المتحدة تبادل الرؤى بشأن ضبط معدلات النمو السكاني

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، لتبادل الرؤى والأفكار، والوصول إلى خطط واستراتيجيات، لضبط معدلات النمو السكاني، توفيرًا لحياة صحية واجتماعية شاملة للمواطن المصري.

يأتي الاجتماع في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والذي سيضم لفيف من وزراء الصحة العرب، وعدد من الخبراء والكوادر المنوطة بشأن السكاني، حيث يُعد المؤتمر، منصة عالمية هامة، لاستعراض تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وخطوة هامة لتبادل الخبرات بين مصر والدول الناجحة في الحد من معدلات الزيادة السكانية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أطلع منسق الأمم المتحدة، على التصورات الخاصة بخطة عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والتي بدأت بتشكيل لجان فنية لتحديد المهام والأدوار ومتابعة التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومنها إجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، والأماكن المخصصة لعقد المحاضرات والجلسات، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع السيدة إيلينا بانوفا، خطة تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الحفاظ على التوازن السكاني، بما يساهم في الخروج من المؤتمر بنتائج إيجابية ملموسة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بشكل مستمر، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع كافة المعنيين وشركاء النجاح من القطاعات والجهات الحكومية مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الملف، إلى جانب الاطلاق على خبرات الدول الناجحة في علاج قضايا السكان.

ومن جانبها، أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة، بجهود الدولة المصرية وتبنيها لاستراتيجيات قومية واعية ومتطورة، بهدف تحسين البنية التحتية للمجتمع، وتحسين خصائص السكان، وتوفير البيئة الصحية الشاملة، مؤكدة دعمها الكامل للمساهمة في نجاح هذا المؤتمر.

حضر الاجتماع، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، و عبر تقنية الـ«الفيديو كونفرانس» الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لسكان وتنمية الأسرة، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

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