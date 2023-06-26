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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مواطنون يمزحون مع جوارديولا: "الأهلي هيكسبك في مونديال الأندية"

صلاح عتريس صاحب فكرة
صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر
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قال صلاح عتريس، صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إن المدرب الإسباني جوارديولا متواضع ومحترم وذكي بطريقة غير طبيعية، حيث إنه زار أكثر من دولة عربية ويعرف ثقافتنا وشعوبنا، كما أن اللسان المصري البسيط الذي يقابله في الشارع أبهره، وبخاصة عندما تحدثوا عن الرياضة معه، حيث تحدث مع المصريين بتواضع، والحضارة المصرية والأهرامات المصرية أبهرته.

وأضاف "عتريس" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن جوارديولا إنسان لطيف وأسرته مثقفة، ويقضون معًا إجازة تاريخية، وستستمر الإجازة حتى 29 يونيو، موضحًا: "جاء ذكر النادي الأهلي خلال التعليقات اللطيفة للمصريين الذين قابلوه في الشارع، وبخاصة أن هناك احتمالية لمواجهة تجمع بين الأهلي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للاندية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية، وبعض مشجعي الأهلي مازحوه وقالوا له هنكسبك".

وتابع، أن الله منح مصر إمكانيات غير مسبوقة أو موجودة في دول أخرى، موضحًا أن عنصر الأمن والأمان مهم جدا أنعم الله بها علينا، حيث أصبح المقصد السياحي المصري مقصدا مهما للغاية، كما أن مصر تاريخيًا وأثريًا لا يعادلها أي دولة في العالم، مثلا تمتلك مصر شارعا واحدا به 29 أثر، وهو شارع المعز، بالإضافة إلى نهر النيل الذي ينبهر به جميع زائريه.

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