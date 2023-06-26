بالفيديو.. صاحب فكرة زيارة جوارديولا لمصر: ردود أفعال الزيارة تخطت الـ 50 مليون مشاهدة

أكد صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إنه سعى لتقديم برنامج سياحي خاص للمدرب الإسباني جوارديولا خلال زيارته لمصر، قائلًا: "قدمنا له جناحًا ملكيًا في أحد الفنادق الشهيرة بمصر، ونظمنا له زيارة خاصة في منطقة الأهرامات، ومنحنا له مفتاح المنطقة".

وأضاف "عتريس" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "جهزنا له زيارات شاملة ومتنوعة في معالم إسلامية وفرعونية وهناك السياحة النيلية، ونظمنا له عشاءً أسطوريا في معبد الأقصر، وقدمنا له مزيجا بين الأكل المصري والأوروبي، وبخاصة أن لديه ابنة لا تأكل اللحوم، ومن ثم، فقد حاولنا أن يكون هناك تنوعا في الأكل".

وتابع: "جوارديولا متواضع ومحترم وذكي بطريقة غير طبيعية، زار أكثر من دولة عربية ويعرف ثقافتنا وشعوبنا، كما أن اللسان المصري البسيط الذي يقابله في الشارع أبهره، وبخاصة عندما تحدثوا عن الرياضة معه، حيث تحدث مع المصريين بتواضع، والحضارة المصرية والأهرامات المصرية أبهرته، واستمع في مسجد محمد علي لمحاضرة زادت عن 40 دقيقة بكل اهتمام، واستخدم بعض الكلمات العربية في الكلام معه.. فمثلا عندما كان يستخدم بعض المصريين كلاكس السيارات كان يقول لهم خلاص خلاص، هو إنسان لطيف وأسرته مثقفة، ويقضون معا إجازة تاريخية، وستستمر الإجازة حتى 29 يونيو".

وأردف، صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، أن المدرب الإسباني انتهى من زيارة الأقصر ويتواجد في أسوان، قائلًا: "سننظم له حفل صوت وضوء في معبد فيلة خصيصًا له ولأسرته، وسيختتم زيارته للمحافظة بمبعبدي أبو سمبل، بعدها سيتوجه إلى برشلونة"، موضحًا أن "ردود الأفعال على زيارة جوارديولا لمصر تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة، وأتمنى أن تكون زيارة مثمرة استطعنا أن نبذل فيها مجهود كبير جدا من خلال شركتنا".

وأوضح: "أشكر وزير السياحة، الذي أجرى اتصالا تليفونيا بي قبل قليل حتى يعرض كل خدمات الوزارة ويضعها تحت تصرف الشركة ويتعاون مع القطاع الخاص، والشعب المصري أبهره ببساطته وروحه وخفة دمه".