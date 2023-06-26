محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يسعدنى ويشرفنى أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أسمى آيات الإعزاز والتقدير، مع أطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم و على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما نتوجه إلى الله فى هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يوفق فخامتكم لما فيه خير مصرنا الغالية".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد ذكى بدر وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.