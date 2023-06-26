بالفيديو| كواليس زيارة جوارديولا لمصر.. صاحب الفكرة يكشف التفاصيل

قال صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إنه منذ اللحظة الأولى لمعرفتي برغبة المدرب الإسباني جوارديولا لزيارة مصر بدأنا في التحضيرات التي استمرت لأكثر من شهرين، حاولنا استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في مصر مثل الأمن والأمان ونقاط الجذب السياحي التي لا توجد في أي دولة بالعالم.

وأضاف "عتريس" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "زاد حماسي بعدما علمت أن هناك دول تنافسنا في الزيارة، وبالتالي عملت على إبراز كل ما هو خاص بمصر حتى يزورنا جوارديولا، درسنا سيكولوجيته لمعرفة كل ما يعجبه وما لا يعجبه".

وتابع: "مصر كان لها أفضلية عند جوارديولا قبل البدء في تنفيذ البرنامج، وكونا فكرة من وسائل الإعلام حول سيكولوجيته والطريقة التي يفكر بها، ولكن وسائل الجذب في مصر لعبت دورا كبيرا، وقمنا باستغلال عامل الأمن والأمان الموجود في بلدنا مؤخرا، ومقومات مصر السياحية".