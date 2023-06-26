بالفيديو.. أستاذ دراما تكشف سر ارتباط المصريين بالمسرحيات والأفلام القديمة خلال إجازة العيد

قالت الدكتورة نسرين محمد، أستاذ الدراما بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لا يكتمل إلا بوجود الفن في صوره المختلفة سواء مسرحيات أو أفلام العيد.

وأضافت "نسرين" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن المصريين لهم طقوس معينة خلال فترة العيد، مثل القيام بصلاة العيد وزيارة الأقارب، ومتابعة عدد من الأغاني والمسرحيات والأفلام التي تعتبر من مظاهر الاحتفال بالعيد، والتي يأتي في مقدمتها أغنية «العيد فرحة» للفنانة صفاء أبو السعود، ومسرحيات «شاهد ما شافش حاجة» و«العيال كبرت» و«سك على بناتك».

وتابعت، أن المصريين دائمًا ما يعتادوا على مشاهدة المسرحيات خلال إجازة العيد، موضحًة أن ارتباط المصريين بالمسرحيات والأفلام القديمة خلال فترة الأعياد رغم ما يبذل حاليا من عرض مسرحيات وأفلام جديدة، يرجع لأنها كُتبت بشكل منضبط لا لنجم واحد، فضلا عن عرض فكرة تواكب كل العصور.