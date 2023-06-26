الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد لجان امتحان الديناميكا بإدارة الحمام

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة الحمام التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، وكان في استقبال فضيلته مدير إدارة الحمام الشيخ عادل الشافعي.

واطمأن "سالم" على سير أعمال الامتحانات بلجنة الحمام المشتركة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة «الدنياميكا» ، وتناقش مع الطلاب حول أسئلة الامتحان، ومطابقتها للمنهج المقرر ومدى وضوحها .

وأكد رئيس أزهر مطروح خلال الجولة التفقدية ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة الامتحانات والتصدي للغش، حتي يأخذ كل طالب حقه، وحث الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب.

الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد لجان امتحان الديناميكا

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