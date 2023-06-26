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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد لجان امتحان الديناميكا بإدارة الحمام

رئيس منطقة مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان الامتحان
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تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة الحمام  التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، وكان في استقبال فضيلته مدير إدارة الحمام الشيخ عادل الشافعي.

واطمأن "سالم" على سير أعمال الامتحانات بلجنة الحمام المشتركة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة «الدنياميكا» ، وتناقش مع الطلاب حول أسئلة الامتحان، ومطابقتها للمنهج المقرر ومدى وضوحها .

وأكد رئيس أزهر مطروح خلال الجولة التفقدية  ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة الامتحانات والتصدي  للغش، حتي يأخذ كل طالب حقه، وحث الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب. 

الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد لجان امتحان الديناميكا

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أخبار محافظة مطروح الثانوية الأزهرية 2023 امتحانات الثانوية الأزهرية عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الديناميكا